، بعد ربع قرن على ارتكابها.. البوسنيون يحيون ذكرى مذبحة سريبرينتشا ،

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أحيا البوسنيون اليوم (السبت)، الذكرى الخامسة والعشرين لمذبحة سريبرينتشا، التي راح ضحيتها نحو 8000 رجل وصبي مسلم والتي صدمت العالم باعتبارها جريمة الإبادة الجماعية الوحيدة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ووقفت العائلات المكلومة أمام نعوش ملفوفة باللون الأخضر لتسع ضحايا جرى التعرف على رفاتهم حديثًا، وسيتم دفنها في مقبرة بالقرب من البلدة، حيث تشير شواهد القبور البيضاء الطويلة إلى مقابر 6643 ضحية أخرى، وفقاً لـ"رويترز".
ولا يزال نحو 1000 من ضحايا المذبحة في عداد المفقودين بهذه البلدة التي شهدت واحدة من أفظع أحداث حرب البوسنة التي دارت رحاها بين عامي 1992 و1995.
وخاطب قادة العالم احتفالية رسمية بهذه الذكرى عبر رابط فيديو بعد أن منعهم تفشي وباء فيروس كورونا من الحضور، وبدلاً من عشرات الألوف من الزوار الذين يحضرون عادة هذا الاحتفال السنوي، جاء بضعة آلاف فقط بعد أن حظر المنظمون الزيارات المنظمة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال المناسبة: "نشعر بالحزن مع العائلات التي تسعى بلا كلل لتحقيق العدالة لثمانية آلاف روح بريئة أُزهقت، بعد كل هذه السنوات".
وكانت واشنطن توسطت في اتفاق السلام البوسني بعد شهور من هذه المذبحة.
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 06:47 PM
راح ضحيتها 8000 مسلمبعد ربع قرن على ارتكابها.. البوسنيون يحيون ذكرى مذبحة سريبرينتشا
أحيا البوسنيون اليوم (السبت)، الذكرى الخامسة والعشرين لمذبحة سريبرينتشا، التي راح ضحيتها نحو 8000 رجل وصبي مسلم والتي صدمت العالم باعتبارها جريمة الإبادة الجماعية الوحيدة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ووقفت العائلات المكلومة أمام نعوش ملفوفة باللون الأخضر لتسع ضحايا جرى التعرف على رفاتهم حديثًا، وسيتم دفنها في مقبرة بالقرب من البلدة، حيث تشير شواهد القبور البيضاء الطويلة إلى مقابر 6643 ضحية أخرى، وفقاً لـ"رويترز".
ولا يزال نحو 1000 من ضحايا المذبحة في عداد المفقودين بهذه البلدة التي شهدت واحدة من أفظع أحداث حرب البوسنة التي دارت رحاها بين عامي 1992 و1995.
وخاطب قادة العالم احتفالية رسمية بهذه الذكرى عبر رابط فيديو بعد أن منعهم تفشي وباء فيروس كورونا من الحضور، وبدلاً من عشرات الألوف من الزوار الذين يحضرون عادة هذا الاحتفال السنوي، جاء بضعة آلاف فقط بعد أن حظر المنظمون الزيارات المنظمة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال المناسبة: "نشعر بالحزن مع العائلات التي تسعى بلا كلل لتحقيق العدالة لثمانية آلاف روح بريئة أُزهقت، بعد كل هذه السنوات".
وكانت واشنطن توسطت في اتفاق السلام البوسني بعد شهور من هذه المذبحة.
، بعد ربع قرن على ارتكابها.. البوسنيون يحيون ذكرى مذبحة سريبرينتشا ،
المصدر : الخليج 365
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