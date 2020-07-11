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محمد بن مسعود - الدمام - يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد معسكره الداخلي في منطقة عسير؛ تحضيراً لاستكمال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد توقف لعدة أشهر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.
وشهد تمرين الفترة الصباحية انضمام حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي، للحصة التدريبية، اليوم السبت.
وكان "جروهي" قد وصل أمس إلى جدة قادماً من البرازيل، بعد تعافيه من فيروس كورونا، مع خضوع اللاعب لفحوص طبية شاملة؛ أسوةً ببقية لاعبي فريقه.
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 06:14 PMنتيجة المسحة الطبية.. تدفع بالبرازيلي "جروهي" للمشاركة في تدريبات "الاتحاد"
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد معسكره الداخلي في منطقة عسير؛ تحضيراً لاستكمال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد توقف لعدة أشهر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.
وشهد تمرين الفترة الصباحية انضمام حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي، للحصة التدريبية، اليوم السبت.
وكان "جروهي" قد وصل أمس إلى جدة قادماً من البرازيل، بعد تعافيه من فيروس كورونا، مع خضوع اللاعب لفحوص طبية شاملة؛ أسوةً ببقية لاعبي فريقه.
، نتيجة المسحة الطبية.. تدفع بالبرازيلي "جروهي" للمشاركة في تدريبات "الاتحاد" ،
المصدر : الخليج 365
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