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تصدّرت محافظة بقعاء بمنطقة حائل، محافظات المنطقة من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت بقعاء اليوم 10 حالات، ليصبح إجمالي عدد الحالات فيها 92 حالة.
وكانت منطقة حائل قد سجلت اليوم 94 حالة بفيروس كورونا، كان نصيب مدينة حائل 78 حالة، ومحافظة بقعاء 10 حالات، ومحافظة الغزالة 5 حالات، ومحافظة السليمي حالة واحدة، دون تسجيل حالات تعافٍ أو وفيات.
يُذكر أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 2501 حالة، و 637 حالة تعافِ، و حالة 1860 حالة نشطة، و 4 حالات وفاة.
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 06:01 PM
سجلت اليوم 10 حالات.. ليرتفع الإجمالي إلى 92
تصدّرت محافظة بقعاء بمنطقة حائل، محافظات المنطقة من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت بقعاء اليوم 10 حالات، ليصبح إجمالي عدد الحالات فيها 92 حالة.
وكانت منطقة حائل قد سجلت اليوم 94 حالة بفيروس كورونا، كان نصيب مدينة حائل 78 حالة، ومحافظة بقعاء 10 حالات، ومحافظة الغزالة 5 حالات، ومحافظة السليمي حالة واحدة، دون تسجيل حالات تعافٍ أو وفيات.
يُذكر أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 2501 حالة، و 637 حالة تعافِ، و حالة 1860 حالة نشطة، و 4 حالات وفاة.
، "بقعاء" تتصدّر محافظات حائل في إصابات كورونا .. اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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