، وحدة الحماية الاجتماعية تتحقق من فيديو طفلين علقا داخل مركبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المختصين في وحدة الحماية الأسرية يتحققون من شكاوى عدة وردت مركز بلاغات العنف عن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين، مبينًا أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهم؛ لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

وكان مقطع الفيديو قد صوره شخص، يظهر نجاة طفلين بعد أن علقا داخل مركبة مع حرارة الأجواء.