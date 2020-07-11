هيئة الاتصالات تستعرض أنظمة "توصيل الطرود" و "دليل المستثمر" 

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عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورشة عمل خاصة بمقدمي خدمات البريد لاستعراض الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بتراخيص نقل الطرود، إضافة إلى إطلاع جميع المهتمين من المستثمرين والراغبين بالاستثمار وتوعيتهم بإجراءات التقديم للحصول على تراخيص الخدمات البريدية واللوجستية. وجرى خلال الورشة استعراض الكثير من الموضوعات المتصلة بالخدمات البريدية، وتسليط الضوء على دليل المستثمر في تلك الخدمات، وبيان الحقوق والالتزامات النظامية لجميع الأطراف، كما قُدّمت لمحة تعريفية بالتراخيص وأنواعها واشتراطات الحصول عليها، وتوضيح الإجراءات النظامية لمعالجة طلبات الاستثمار في تقديم خدمات البريد بعد تقسيمها إلى مرحلتين يتم خلالها دراسة الاستثمار والقيمة المضافة للخدمة، ومواءمة الطلب ووفائه بالالتزامات والضوابط النظامية، مع توضيح المسار الزمني المتوقع لتلك الإجراءات، كما تضمنت الورشة عرضًا لمواصفات "دليل المستثمر" الذي يتحرك في نطاق «المكان الآمن» ، حيث تُقلَّل من خلاله المخاطر إلى أقصى حد ممكن، وذلك لضمان تحقيق مستوى مناسب للالتزام الجماعي بالضوابط الحكومية التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف المتعاملة بالسوق.

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