شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عدة شكاوى.. المختصون يتحققون من حبس طفلين بمركبة والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المختصون في وحدة الحماية الأسرية يتحققون من شكاوى عدة وردت مركز بلاغات العنف عن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين، كما يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهم؛ لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

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