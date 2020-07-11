شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار 334.5 ألف طالبا.. "تقويم التعليم" تعلن نتائج "التحصيلي" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441هـ - 2020م ، اليوم ، عبر تطبيق توكلنا بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الهيئة أن 334.515 طالبًا وطالبة أدوا الاختبار في المسارين العلمي والنظري، حيث اختبر 91.774 طالبا عن بُعد في منازلهم، و 56.095 طالبا في المقارّ المحوسبة، بإجمالي 147.869 طالبا، كما بلغ عدد الطالبات اللاتي اختبرن عن بُعد في منازلهن 125.851 طالبة، أما اللاتي اختبرن في المقارّ المحوسبة فقد بلغ 60.795، بإجمالي 186.646طالبة.

وكشفت الهيئة أن نسبة المتميزين في الاختبار التحصيلي لهذا العام بلغت 6.4% من إجمالي عدد الطلاب والطالبات، مؤكدة تكريم المتميزين في اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي بجائزة التميز التي ستقام -بإذن الله- في مؤتمر الهيئة الدولي، وهـي جـائزة ستُمنح للطلاب والطالبات المتميزين والحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصـيل الدراسي -اللـذين طبقتهما الهيئة في العام السـابق لتاريخ الجـائزة- وفـق ضوابط ومعايير محددة، وهي متاحة للسعوديين والمقيمين.

وحول خطوات التدقيق في الاختبار التحصيلي أوضحت الهيئة أنها مرّت بعدة مراحل بدايةً من تقرير الذكاء الاصطناعي للقراءات الحساسة للحركات الطبيعية وغير الطبيعية، وبعد ذلك مرحلة المراجعة البشرية للتأكد من جودة الحساسية ومستواها، ثم تدقيق المخالفات من المدققين ثم المشرفين، وأخيرًا مراجعة لجنة النظر واتخاذ القرار المناسب وفق لائحة الاختبارات، مبينة أن المخالفات التي تستدعي إلغاء الاختبار هي استخدام الجوال لغرض الغش بالاتصال أو التصوير أو المراسلة، وكذلك وجود شخص آخر مع المختبر في الغرفة ويقوم بمساعدة المختبر حتى ولو لم يظهر أمام الكاميرا، وقيام المختبر بإغلاق الكاميرا أثناء الاختبار متعمدا وإكمال الاختبار، أو صورة الوجه غير ظاهرة طيلة مدة الاختبار، والتأكد من قيام المختبر بالغش بأي وسيلة كانت (كتاب، أو ورقة خارجية، أو غيرها)، واستخدام وسائل ممنوعة أثناء الاختبار مثل الكتابة على أوراق خارجية، أو ربط شاشتين لعرض الاختبار.

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وبينت الهيئة أن نسبة المخالفات التي استوجبت إلغاء الاختبار بلغت 0.7% من إجمالي المختبرين، بينما بلغت نسبة من لديهم مشاكل تقنية تتطلب التدقيق الإضافي 0.35%، ونسبة من يتطلب استكمال التحقق من هوياتهم 1.9%، ونسبة المخالفات التي تتطلب مراجعة إضافية 1.4%.

وأكدت الهيئة أنها تنسق مع الجامعات بخصوص النتائج، حيث ستسلم النتائج للجامعات عبر قناة التكامل الحكومي يسّر، وفيما يخص النسبة المركبة فتعود إلى تقديرات الجامعات وفقا لاختصاصها.

وكانت تجربة هيئة تقويم التعليم والتدريب خلال تطبيق الاختبار التحصيلي عن بُعد قد حققت نجاحا كبيرا، مما رغّب عددا من الدول في الاطلاع عليها والاستفادة منها، وقد استعرضها البنك الدولي في ندوة متخصصة، وقد تحقق هذا النجاح بالتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية المختلفة، وتمكنت الهيئة من توفير المنصة في وقت قياسي وفق أعلى وأدق المعايير العالمية، وأصبحت الاختبارات تُجرى في المنازل عن بُعد وفي المقارّ بالمعيار نفسه لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المختبرين، ويهدف الاختبار التحصيلي إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، ويخدم الجامعات والكليات في عمليات الاختيار لرفع كفاءة التعليم، خاصة في التخصصات النوعية، وقد مرّ الاختبار التحصيلي عن بُعد بأربع مراحل بدايةً من تحميل البرنامج، ومرحلة الاختبار التجريبي الذي عُقد عن بُعد في المنزل خلال المدة من 6 - 11 شوال 1441هـ، ومرحلة الاختبار الفعلي التي كانت خلال المدة من 16 - 17 شوال 1441هـ لمن هم في المنازل، وفي مقارّ الاختبارات المحوسبة التي كانت خلال المدة من 16 - 26 شوال 1441هـ، أما المرحلة الأخيرة فهي إعلان النتائج.

وتدعو الهيئة جميع الطلاب والطالبات إلى الحرص على استقاء المعلومات من الهيئة والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare ، لتقديم الخدمات المساندة لهم والإجابة عن جميع استفساراتهم .