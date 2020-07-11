شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية لدراسة الآثار النفسية لجائحة كورونا على المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

وقّع المجلس الصحي السعودي اتفاقية شراكة مع جمعية شارك للأبحاث الصحية والمجتمعية؛ لتنفيذ مشروع دراسة مسحية للآثار النفسية لجائحة كورونا ( كوفيد – 19) على المجتمع السعودي، وبناء نظام لرصد مؤشرات الصحة النفسية خلال الجائحة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

ومثّل المجلس الصحي السعودي في التوقيع على اتفاقية التعاون عن بعد أمينه العام الدكتور نهار بن مزكي العازمي وعن الجمعية مديرها التنفيذي نورا عبدالرحمن الثميري المدير التنفيذي لجمعية شارك للأبحاث الصحية والمجتمعية.

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وأكد الدكتور العازمي أهمية تنفيذ مشروع الدراسة المسحية للآثار النفسية لجائحة كورونا ، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتبني الدراسة وتحويلها لمرصد وطني للصحة النفسية، وتهيئة البنية التحتية لحفظ ومشاركة البيانات الناتجة عن المشروع وإتاحتها للباحثين حسب المعايير الأخلاقية المنظمة لذلك في مركز البحوث والدراسات الصحية الوطنية، بالإضافة إلى الإشراف على عملية النشر والتواصل المتعلقة بمخرجات المشروع، ووضع التوصيات والتواصل مع الجهات المعنية بخصوص نتائج المشروع بالتوافق مع جمعية شارك للأبحاث الصحية والمجتمعية، والاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، مما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

وأشاد الدكتور العازمي بما تقدمه جمعية شارك للأبحاث الصحية والمجتمعية، متمنياً أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق تطلعات المجلس والجمعية، وإلى تعاون مثمر بين الطرفين، مثمناً الجهود التي تبذلها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في هذا الشأن.

من جانبها أكدت نورا الثميري حرص الجمعية على بناء شراكة استراتيجية مع المجلس الصحي السعودي للإسهام في دعم المشاريع المسحية الوطنية بالبيانات عالية الجودة التي تساعد على عملية اتخاذ القرارات، وتطوير مخرجات هذا المشروع وتحويلها لأنظمة وطنية مع الجهات ذات العلاقة، والسعي لخدمة الوطن عبر تنفيذ الأبحاث العلمية وبأعلى المعايير العالمية، وتنفيذ المشروع حسب ما ورد في المقترح البحثي المقدم لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.