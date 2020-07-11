شكرا لقرائتكم خبر عن 668 مخالفة وإغلاق 100 منشأة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

تُكثف أمانة المدينة المنورة وبلدياتها جهودها وجولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع عودة الحياة لطبيعتها.

وشددت الأمانة على المراكز والمنشآت التجارية بتنظيم عملية الدخول للمتاجر مع توفر المعقمات والقفازات عند المداخل وقياس درجة حرارة العملاء قبل دخولهم للسوق والتأكد من وجود الملصقات الأرضية للتباعد بين المتسوقين ووجود وسائل الدفع الإلكتروني قدر المستطاع ، كما شددت الأمانة على أهمية تعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل بعد إغلاق المراكز التجارية يومياً.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 2217 جولة على الأسواق والمحالّ والمراكز التجارية، أصدرت خلالها 668 إشعارا ومخالفة، بينها 24 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية وإغلاق 100 منشأة ، إلى جانب تنفيذ 16 جولة إصحاح بيئي تم خلالها تعقيم وتطهير 41 موقعا و11.275 آلية ومعدة ، ونفذت كذلك 420 جولة نظافة باستخدام 7100 لتر من المطهرات والمعقمات ، فيما أزالت فرق النظافة 11.525 طنا من المخلفات المنزلية ، ورفعت 38.713 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات ، وجرى سحب 180 عينة غذائية للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.