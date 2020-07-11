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حالة واحدة لإعطاء رخصة قيادة المركبة دون اختبار
بحسب ما تنص عليه المادة 39 الفقرة 4
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت المديرية العامة للمرور: إن هناك حالة واحدة يتم فيها إعطاء رخصة قيادة المركبة دون اختبار.
وأوضح المرور، في تغريدة ذلك عبر تويتر، أن شرط ذلك هو أن تتم مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه 18 عامًا؛ وذلك لكونه حقق الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة، بحسب ما تنص عليه المادة (39) الفقرة (4) من نظام المرور.
وينص نظام المرور على أنه يتم فرض غرامة تراوح بين 1000- 2000 ريال في حالة قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، وفرض غرامة ما بين 150- 300 ريال في حالة عدم حمل رخصة القيادة.
الاستعلام عن المخالفات المرورية:
في سياق آخر، يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:
– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا)
– الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.
– اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.
– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.
– كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.
– سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.
كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.جديد الأخبار
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