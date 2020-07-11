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الحماية الأسرية تحقق في حجز طفلين في مركبة وتتوعد المتسببين
ظهرت عليهم علامات الإعياء وهما في السيارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، أن المختصين في وحدة الحماية الأسرية يتحققون من شكاوى عدة وردت إلى مركز بلاغات العنف عن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين.
وقالت التنمية الاجتماعية: إنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهم؛ لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.
وكان مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعًا يظهر احتجاز طفلين في مركبة وقد ظهرت عليهم علامات الإعياء.جديد الأخبار
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