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رسالة مهمة من الصحة للمخالطين لمصابي فيروس كورونا
اعزل نفسك فوراً لمدة 14 يوماً
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت وزارة الصحة على أهمية أن يقوم أي شخص مخالط لمصاب بفيروس كورونا، بحجز نفسه في المنزل 14 يوماً حتى لو كانت نتيجة الفحص سلبيةً، وذلك لضمان التأكد من خلوه وعدم إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
من هو المخالط للمصاب؟
أوضحت وزارة الصحة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن المخالطة تنقسم لثلاثة أنواع كما يلي:
– من يسكن معه في نفس المنزل
– من يتواصل معه بشكل مباشر كالمصافحة أو الملامسة وغيره
– من يتواصل بمسافة أقل من مترين لمدة تزيد عن 15 دقيقة مع مصاب
هل أنت مخالط؟
وشددت وزارة الصحة، أنه في حالة إذا كنت مخالطاً، احجز نفسك في المنزل 14 يوماً حتى لو كانت نتيجة الفحص المخبري سلبيةً، لأن حضانة الفيروس تستمر 14 يوماً وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة.
فترة المخالطة
وأوضحت وزارة الصحة، أن فترة المخالطة تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض على المصاب وحتى 14 يوماً.
وختمت وزارة الصحة، بقولها إنه في حالة عدم ظهور أعراض على المصاب فسيتم حسابها من وقت أخذ العينة.
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