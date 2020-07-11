محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 حالة أعلنت إندونيسيا تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19" ليصل إجمالي الإصابات إلى 74018 حالة . وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح صحفي اليوم: سُجلت 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 ، بينما تماثل للشفاء 34719 شخصًا . إندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-11 أعلنت إندونيسيا تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19" ليصل إجمالي الإصابات إلى 74018 حالة . وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح صحفي اليوم: سُجلت 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 ، بينما تماثل للشفاء 34719 شخصًا . Advertisements 11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 04:34 PM ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 حالة ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 حالة أعلنت إندونيسيا تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19" ليصل إجمالي الإصابات إلى 74018 حالة . وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح صحفي اليوم: سُجلت 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 ، بينما تماثل للشفاء 34719 شخصًا . ، إندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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