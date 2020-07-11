شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح النشطة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة الأرصاد عن استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة في منطقة الرياض. أعلنت هيئة الأرصاد عن استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة في منطقة الرياض. وكشفت عن استمرار الحالة حتى الساعة 20:00 مساء اليوم السبت؛ حيث يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية. وتضمنت الحالة المحافظات والمراكز التالية: "الأفلاج - الحريق - الخرج - الدرعية - الدوادمي - الرين - السليل - العاصمة الرياض - القويعية - المجمعة - المزاحمية - حوطة بني تميم - رماح - عفيف - وادي الدواسر".

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