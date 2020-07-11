شكرا لمتابعة خبر عن هيئة تقويم التعليم تعلن نتائج الاختبار التحصيلي وتعتزم تكريم المتميزين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، أن أكثر من 334 ألف طالبًا وطالبة أدوا الاختبار التحصيلي هذا العام .
وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنها أعلنت عن نتائج الاختبار عبر تطبيق توكلنا بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن أكثر من 91 ألف طالباً أجروا الاختبار عن بعد، فيما بلغ عدد من تم اختبارهم في المقرات المحوسبة نحو 50 ألف و95 طالب، فيما بلغ نسبةالمتميزين في الاختبار 6.4%، وسيتم تكريم المتميزين بجائزة التميز في مؤتمر الهيئة الدولي.
وأكدت أنها تنسق مع الجامعات بخصوص النتائج، حيث ستسلم الهيئة النتائج للجامعات عبر قناة التكامل الحكومي يسر.
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