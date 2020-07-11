شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم الاستثمار في شركة تستثمر الأموال بطريقة المضاربة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الاستثمار في شركة تستثمر الأموال بطريقة المضاربة. أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الاستثمار في شركة تستثمر الأموال بطريقة المضاربة. وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك قد تساءل عن حكم الاستثمار في شركة تستثمر الأموال بطريق المضاربة وتضمن رأس المال بإصدار سند لأمر بكامل مبلغ رأس المال. وأجاب الشيخ بأن هذا الأمر لا يجوز، مضيفا أن ضمان الربح وضمان رأس المال يحول عملية المضاربة إلى قرض بفائدة، مضيفا أن المضاربة ليس بها ضمان لرأس المال أو الربح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حكم الاستثمار في شركة تستثمر الأموال بطريقة المضاربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.