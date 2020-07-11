شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طريقة الإفصاح عن عقود منشأتك مع المنشآت التجارية الأخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، على ضرورة الإفصاح عن عقود منشأتك مع المنشآت التجارية الأخرى أو مع الجهات الحكومية، لما تكون قيمة العقد أكبر من 100 ألف ريال.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، أنها أطلقت خدمة العقود التي تساعد منشأتك في أن ترفع كل العقود بملف واحد وبضغطة زر، وتعديل وتحديث تفاصيل العقود سواء التفاصيل المالية أو مدة انتهاء العقد أو تجديده.

وقالت الهيئة، أنه تذهب العقود للأطراف الأخرى ويسهل بذلك الالتزام ورفع الإقرارات لاحقًا، فيما يمكن استخدام الدليل المبسط في حال وجود أي استفسارات عن الخدمة.