شكرا لمتابعة خبر عن ظاهرة يمكن رؤيتها في سماء المملكة الثلاثاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة في سماء المملكة يوم الثلاثاء القادم.

وأوضحت أنه الظاهرة هي "تقابل المشتري" حيث في أنحاء الوطن العربي رصد كوكب المشترى والتقاط صور له بالعين المجردة بعد غروب الشمس وسيظل مرئياً طوال الليل.

وأرجعت الجمعية سبب رؤيته إلى أن الكرة الأرضية تمر حينها بين كوكب المشترى والشمس، مضيفة أن هذه الظاهرة تحدث كل 13 شهراً.