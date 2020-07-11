شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «‏الخثلان» يوجه نصيحة لمن يحدث نفسه دائمًا بالطلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام، اليوم السبت، حكم من يحدث نفسه دائما بالطلاق والتخلص من مسؤولية الحياة الزوجية وهل يقع طلاقه.

وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة، أن بعض الناس لا يقدر قيمة النعمة حتى تزول؛ ناصحًا المتزوج بأن يحمد الله تعالى على أنه يسر له هذه النعمة فالزواج سكن ومودة ورحمة وله منافع عظيمة.