شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة سجن مستخدمي الجوال أثناء القيادة لمدة 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة مُكافحة الإشاعات حقيقة الخبر المتداول بشأن سجن مستخدمي الجوال أثناء القيادة لمدة 24 ساعة.

وأكدت الهيئة، في تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر، عدم صحة ما تردد بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الخبر قديم ونشر عام ٢٠١٧.

وأضافت أن مخالفة إستخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة لا تقل عن ٥٠٠ ريال ولا تزيد عن ٩٠٠ ريال.