شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة سجن مستخدمي الجوال أثناء القيادة لمدة 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة مُكافحة الإشاعات حقيقة الخبر المتداول بشأن سجن مستخدمي الجوال أثناء القيادة لمدة 24 ساعة.
وأكدت الهيئة، في تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر، عدم صحة ما تردد بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الخبر قديم ونشر عام ٢٠١٧.
وأضافت أن مخالفة إستخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة لا تقل عن ٥٠٠ ريال ولا تزيد عن ٩٠٠ ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة سجن مستخدمي الجوال أثناء القيادة لمدة 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.