شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فيديو «ضريبة 26٪ على حليب الأطفال» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر، عن حقيقة ‏الفيديو المتداول بعنوان «ضريبة 26٪ على حليب الأطفال» الذي انتشر مؤخرًا وأثار الجدل. كشفت مصادر، عن حقيقة ‏الفيديو المتداول بعنوان «ضريبة 26٪ على حليب الأطفال» الذي انتشر مؤخرًا وأثار الجدل. وأكدت المصادر، أن هذا الفيديو غير صحيح، والحقيقة أنها 26 ريال وهي ضريبة 15٪ لمجموع منتجين قيمتهم الفعلية 174 ريالًا، كما يظهر ذلك في الفاتورة.

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