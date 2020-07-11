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متطوعو الهلال الأحمر يواجهون كورونا في الواجهة البحرية

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للمساعدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية

شارك أكثر من مائة متطوع ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس المستجد، بالواجهة البحرية .

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، إنَّ الفرق التطوعية تتواجد  لاستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة لمكافحة جائحة COVID19، وبدعم من وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى‏.

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وأشار أبوزيد إلى أنَّ المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوار ومرتادي الواجهة البحرية وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي  بقيادة مدير إدارة التطوع بمحافظة جدة .

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