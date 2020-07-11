التعليم: تسجيل ٣٠٠ ألف موظف في منصة التدريب الصيفي عن بُعد

قالت وزارة التعليم، إنه تمَّ تسجيل أكثر من ٣٠٠ ألف متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية، في منصة التدريب الصيفي «عن بُعد»، وذلك بعد أيام من إطلاق الوزارة للمرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي.

وأشارت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه يندرج تحت المرحلة الثالثة، ٢٨ برنامجًا تربويًا وتقنيًا وتخصصيًا؛ لتحقيق أكثر من ٣٥٠٠ ساعة تدريبية، وتفويض ٧ إدارات تعليمية عامة لإدارة عمليات التدريب عن بُعد لتعمل بشكل متناغم، ومشاركة تطوعية من الجامعات الحكومية.

وأضافت الوزارة أنَّ ذلك جاء وفق الأطر التنظيمية التي يتيحها الدليل الخاص بعمليات وبرامج التدريب؛ حيث يرتكز مشروع التدريب على السعي نحو تمهين وظيفة المعلّم، وتعزيز ثقافة التطوير المهني، إضافةً إلى تحقيق نواتج التعلّم، بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية التي دخلت حيز النفاذ.

وتتيح هذه المرحلة الفرص المستمرة لشاغلي الوظائف التعليمية لاكتساب النقاط اللازمة للتطوير، واستيفاء متطلبات الترقية وفق التنافسية المهنية التي سيكون مدارها مرتبطًا بالتطوير المهني المستمر.

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وأوضحت وزارة التعليم، أنَّ أسلوب التدريب الإلكتروني المستخدم في هذه المرحلة يعتمد على «التدريب المتزامن»، عملًا بالتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة على الأصعدة كافة.

وكانت الخدمات التدريبية في المرحلتين الأولى والثانية قد غطَّت جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث تمَّ تدريب أكثر من ٣٤٠ ألف متدرب ومتدربة، من خلال ١٥٠٠ برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة التطوير المهني، ومبادرات إدارات التدريب المختلفة، وبالشراكة مع ٩ جامعات سعودية، إضافةً إلى برامج التوعية والتثقيف والبرامج التطوعية.

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