صحة حفر الباطن تجري عملية ناجحة لمواطن ثلاثيني تعرض لحادث

بعد إصابته بعدة كسور وقطع بالأوتار

تمكن الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء تدخل جراحي ناجح لمريض ثلاثيني تعرض لحادث سير نتج عنه إصابته بكسور متعددة بالقدم اليسرى وقطع بالأوتار الباسطة للأصابع وقطع بالشريان والعصب المغذي للقدم. وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي بصحة حفر الباطن محمد الشمري، إنه على الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية دقيقة تم من خلالها تثبيت الكسور وإصلاح الأوتار وتعويض الفقد الجلدي وإصلاح الأعصاب والشرايين المغذية للقدم وتماثل المريض للشفاء التامّ ولله الحمد وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة. اقرأ أيضًا: دعم مستشفيات حفر الباطن بـ12 طبيبًا بمختلف التخصصات الطبية

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