مدني محايل عسير يخمد حريقاً استمر 3 أيام في جبل ضرم

تمكن مدني محايل عسير اليوم السبت من إخماد حريق وقع بجبل ضرم بتهامة بللسمر يوم الخميس الماضي واستمر إلى اليوم السبت، وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير مساء يوم الخميس الماضي تمام الساعة 15:29 مساء، عن حريق في أشجار وأعشاب ( بجبل ضرم قرية الشرف - محايل ) وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وبالوصول وجد بأن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب في عدة مواقع متفرقة بجبل ضرم على مساحة تمد 1.5 مليون متر مربع، وتمت مباشرة الحالة بواسطة الفرق المشاركة وإخماد المواقع التي تشكل خطورة على المنازل المجاورة حيث تم تأمين كافة المنازل ونظراً لصعوبة تضاريس الجبل ووعورته والأحجار الكبيرة الغير مستقرة.

فقد تم وضع منطقة عزل ودعم الموقف بفرق إطفاء جبلية وفرق راجلة لمحاصرة الحريق ومنع انتشاره، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل اليوم السبت في تمام الساعة 12:00 م، فيما تم إبقاء فرقة للتمركز بالموقع لمراقبة الوضع تحسباً لآي طارئ.