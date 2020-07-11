اجتماعي / متطوعو الهلال الأحمر السعودي بجازان يقيمون نقاط فرز في جوامع المنطقة



جيزان 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليه 2020 م واس

أقام عدد من متطوعي هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان أمس نقاط فرز في بعض جوامع المنطقة أثناء دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة ، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار

وفُحص جميع المصلين الواصلين لهذه النقاط حسب التوجيهات المنظمة لذلك للتأكد من سلامتهم قُبيل دخولهم للجوامع والمساجد المخصصة لأداء صلاة الجمعة .

ويساند الفرق التطوعية فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة منذ بداية الجائحة من خلال عدد من المبادرات التي شارك بها منسوبو الهيئة ، وذلك لتوعية أفراد المجتمع بطرق الوقاية من فيروس كورونا وخطورة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير والاحترازات .

// انتهى //

16:46ت م

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جيزان 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليه 2020 م واسأقام عدد من متطوعي هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان أمس نقاط فرز في بعض جوامع المنطقة أثناء دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة ، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وفُحص جميع المصلين الواصلين لهذه النقاط حسب التوجيهات المنظمة لذلك للتأكد من سلامتهم قُبيل دخولهم للجوامع والمساجد المخصصة لأداء صلاة الجمعة .ويساند الفرق التطوعية فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة منذ بداية الجائحة من خلال عدد من المبادرات التي شارك بها منسوبو الهيئة ، وذلك لتوعية أفراد المجتمع بطرق الوقاية من فيروس كورونا وخطورة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير والاحترازات .// انتهى //16:46ت م0077

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