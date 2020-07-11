السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تقدم برنامجًا عن "إدارة الوقت في الأزمات" غداً



أبها 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة خدمة المجتمع بكلية العلوم - شطر الطالبات- غداً برنامجًا تدريبيًّا مجانيًّا خاصًّا بالنساء بعنوان "إدارة الوقت في الأزمات".

وأوضح عميد كلية العلوم بالجامعة الدكتور علي بن عبدالله الشاطي أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن مشروع "مبادرون"، وتقدمه الدكتورة حليمة السعيدي، ويمكن التسجيل فيه من خلال الرابط https://kkunow.zoom.us/meeting/register/tJYlde-tqDIpEtL2GqYBM1D3l6Z5_ngSldFT ، لافتًا النظر إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على إستراتيجيات إدارة الوقت في الأزمات.

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16:42ت م

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