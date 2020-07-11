السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا



جاكرتا 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

أعلنت إندونيسيا تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح صحفي اليوم : لقد سُجلت 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 ، بينما تماثل للشفاء 34719 شخصا .

// انتهى //

15:59ت م

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جاكرتا 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأعلنت إندونيسيا تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19" ليصل إجمالي الإصابات إلى 74018 حالة .وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح صحفي اليوم : لقد سُجلت 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 ، بينما تماثل للشفاء 34719 شخصا .// انتهى //15:59ت م0064

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