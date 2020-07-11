السعودية اليوم / فلسطين تسجل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 463 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 5827 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وهي 829 حالة .

// انتهى //

15:44ت م

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رام الله 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 463 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " .وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 5827 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وهي 829 حالة .// انتهى //15:44ت م0061

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