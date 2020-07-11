شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم مركز الملك سلمان.. ضخ المياه لـ 1,500 مستفيد بشبوة والان نبدء بالتفاصيل
يواصل مشروع مياه قرية نوخان بمديرية عتق في محافظة شبوة ضخ المياه للمستفيدين وذلك بعد استكمال كافة مكونات المشروع، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
يذكر أنه تم خلال المشروع بناء خزان سعة 50 مترا مكعبا وخط أنابيب إسالة بطول ستة كيلومترات وشراء وتوريد مضخة دفع وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 58 ألف دولار أمريكي.
وقدمت قيادة فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة خالص شكرها للمملكة ممثلة بالمركز على دوره الأساسي في استكمال إنجاز هذا المشروع الخدمي المهم، مشيرة إلى أنه يعد أول مشروع مياه يقام في المنطقة و سيستفيد منه نحو 1,500 شخص، داعية الأهالي إلى التعاون المشترك من أجل الصيانة المستمرة لمكونات المشروع والحفاظ عليها وبما يمكن من ديمومة خدماته للمواطنين.
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