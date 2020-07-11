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الرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ 285.. والحالات الحرجة 2230 ووفاة 30
إجمالي حالات الوفاة 2181 حالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (2370) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (165,396) حالة، بينما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة 2181 حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (61.903) حالات من بينها (2230) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
توزيع الحالات الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (2994) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي:
الرياض 285 والهفوف 226 وجدة 221 والدمام 211 والمبرز 158 والطائف 152 ومكة المكرمة 88، والقطيف 86، وحائل 78
كما تم رصد عدد من الحالات في عدد من المدن السعودية كما يلي:
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