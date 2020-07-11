، "التحالف" يدمر 26 زورقاً حوثياً مفخخاً منذ اتفاق ستوكهولم ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي العدد المدمّر بعد تجهيزه لتنفيذ اعتداءات يبلغ 48 زورقاً

بلغ عدد الزوارق البحرية الحوثية المفخخة والمعدة لتنفيذ عمليات إرهابية ودمرتها قوات التحالف 48 زورقاً.

وكانت 26 زورقاً من هذه الزوار قد تم استهدافها بعد اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018؛ بسبب أنها كانت تهدف إلى الاعتداء على الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية نوعية لاستهداف وتدمير زورقين مفخخين يتبعان للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسافة ستة كيلومترات جنوب ميناء "الصليف" وشكّلا تهديداً وشيكاً على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي.