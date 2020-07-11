، "روحاني" للإيرانيين: إذا أوقفنا الاقتصاد للسيطرة على كورونا ستتضورون جوعاً ،

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اعتبر الرئيس حسن روحاني، اليوم السبت، أن إيران التي تعاني من عقوبات خانقة، غير قادرة على وقف النشاط الاقتصادي في البلاد، رغم تسجيلها في الأسابيع الماضية تزايداً في أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد.
وذكر "روحاني" في تصريحات أمام أعضاء لجنة مكافحة "كوفيد-19" بثتها قنوات التلفزة المحلية، أن على إيران مواصلة الأنشطة الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، مع التزام الإجراءات الصحية للحؤول دون تفشي الفيروس، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أن الحل الأسهل هو وقف كل النشاطات، لكن في اليوم التالي سيخرج الناس للتظاهر ضد الفوضى، الجوع، الضائقة، والضغط.
وتعاني إيران منذ أواخر فبراير الماضي، تاريخ تسجيل أول وفاة بـ"كوفيد-19"؛ لاحتواء تفشي المرض الذي جعل منها أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بالجائحة.
فيروس كورونا الجديد
"روحاني" للإيرانيين: إذا أوقفنا الاقتصاد للسيطرة على كورونا ستتضورون جوعاًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-11
اعتبر الرئيس حسن روحاني، اليوم السبت، أن إيران التي تعاني من عقوبات خانقة، غير قادرة على وقف النشاط الاقتصادي في البلاد، رغم تسجيلها في الأسابيع الماضية تزايداً في أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد.
وذكر "روحاني" في تصريحات أمام أعضاء لجنة مكافحة "كوفيد-19" بثتها قنوات التلفزة المحلية، أن على إيران مواصلة الأنشطة الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، مع التزام الإجراءات الصحية للحؤول دون تفشي الفيروس، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أن الحل الأسهل هو وقف كل النشاطات، لكن في اليوم التالي سيخرج الناس للتظاهر ضد الفوضى، الجوع، الضائقة، والضغط.
وتعاني إيران منذ أواخر فبراير الماضي، تاريخ تسجيل أول وفاة بـ"كوفيد-19"؛ لاحتواء تفشي المرض الذي جعل منها أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بالجائحة.
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
02:46 PM
دعاهم للالتزام بالإجراءات الصحية لمنع التفشي
اعتبر الرئيس حسن روحاني، اليوم السبت، أن إيران التي تعاني من عقوبات خانقة، غير قادرة على وقف النشاط الاقتصادي في البلاد، رغم تسجيلها في الأسابيع الماضية تزايداً في أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد.
وذكر "روحاني" في تصريحات أمام أعضاء لجنة مكافحة "كوفيد-19" بثتها قنوات التلفزة المحلية، أن على إيران مواصلة الأنشطة الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، مع التزام الإجراءات الصحية للحؤول دون تفشي الفيروس، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أن الحل الأسهل هو وقف كل النشاطات، لكن في اليوم التالي سيخرج الناس للتظاهر ضد الفوضى، الجوع، الضائقة، والضغط.
وتعاني إيران منذ أواخر فبراير الماضي، تاريخ تسجيل أول وفاة بـ"كوفيد-19"؛ لاحتواء تفشي المرض الذي جعل منها أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بالجائحة.
، "روحاني" للإيرانيين: إذا أوقفنا الاقتصاد للسيطرة على كورونا ستتضورون جوعاً ،
المصدر : الخليج 365
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