شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تأهيل 300 ألف في التدريب الصيفي "عن بُعد" والان نبدء بالتفاصيل

شهدت منصة التدريب الصيفي "عن بُعد" لشاغلي الوظائف التعليمية تسجيل أكثر من ٣٠٠ ألف متدرب ومتدربة، وذلك بعد أيام من إطلاق وزارة التعليم المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي في فترة الإجازة الصيفية، من خلال البرامج المتنوعة التي تتيحها المنصة بإشراف المركز الوطني للتدريب المهني التعليمي.

ويندرج تحت هذه المرحلة ٢٨ برنامجاً تربوياً و تقنياً و تخصصياً؛ لتحقيق أكثر من ٣٥٠٠ ساعة تدريبية، وتفويض ٧ إدارات تعليمية عامة لإدارة عمليات التدريب عن بُعد لتعمل بشكل متناغم، ومشاركة تطوعية من الجامعات الحكومية، وذلك وفق الأطر التنظيمية التي يتيحها الدليل الخاص بعمليات وبرامج التدريب، حيث يرتكز مشروع التدريب على السعي نحو تمهين وظيفة المعلّم، وتعزيز ثقافة التطوير المهني، إضافةً إلى تحقيق نواتج التعلّم، بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية التي دخلت حيز النفاذ.

وتتيح هذه المرحلة الفرص المستمرة لشاغلي الوظائف التعليمية لاكتساب النقاط اللازمة للتطوير، واستيفاء متطلبات الترقية وفق التنافسية المهنية التي سيكون مدارها مرتبطاً بالتطوير المهني المستمر.