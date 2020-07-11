2020-07-11

رابط الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي عبر قياس .. نسب القبول بالجامعات

متابعات الخليج 365 - محمد الدريني

تُعلَن اليوم السبت 20 ذو القعدة 1441 نتائج الاختبار التحصيلي عبر موقع قياس الإلكتروني، في ظل الظروف الاستثنائية التي تم فيها إجراء الاختبارات هذا العام عن بعد للمرة الأولى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي

على الطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي لعام 1441 اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الملف الخاص بالطالب من ( هنـا).

اختيار النتائج.

تحديد نوع الاختبار.

الضغط على بحث.

يذكر أن اختبارات التحصيلي تقيس مدى استيعاب الطالب لما درسه على مدار السنوات الثلاث بالثانوية العامة في التخصصات النظرية والعلمية.

نسب القبول في الجامعات السعودية 1442

جامعة القصيم :

Advertisements

50% القدرات

30% الثانوية

20% التحصيلي

جامعة الحدود الشمالية

القسم العلمي :

50% الثانوية

40% القدرات

10% التحصيلي

القسم الأدبي

60% الثانوية

30% القدرات

10% التحصيلي

جامعة حائل

القسم العلمي :

50% القدرات

30% الثانوية

20% التحصيلي

القسم الأدبي :

50% القدرات

50% الثانوية

المزيد

جديد الأخبار