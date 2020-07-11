جامعة نجران تقدم خدمة استفسار عن القبول.. توفر وقت وجهد الطلاب

2020-07-11

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

أضافت جامعة نجران – ممثلة في عمادة القبول والتسجيل – خدمة ” استفسار عن القبول” التفاعلية مع جميع شرائح المجتمع؛ لتضاف إلى قائمة خدماتها الإلكترونية، والتي بلغت 75 خدمة إلكترونية متنوعة.

وتستهدف الخدمة الجديدة، توفير الكثير من الوقت والجهد للطلاب والطالبات، وتقديم المرونة في التعامل وإنهاء الإجراءات التي يحتاجونها خلال مسيرتهم التعليمية.

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وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري بأن هذه الخدمة التفاعلية يتمكن من خلالها المستفيد من الحصول على الإجابات الخاصة بالقبول الجامعي.

وبيّن الدكتور العمري خطوات الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية لبوابة النظام الأكاديمي واختيار ” استفسار عن قبول”، بعد ذلك اختيار نوع الخدمة وتعبئة البيانات المطلوبة مع إرفاق أي مستندات يرغب في إضافتها مقدم الطلب، حيث ستصله رسالة عبر البريد الإلكتروني برقم الطلب؛ لمتابعته.

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