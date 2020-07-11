2020-07-11

فيديو.. غداً أول جمرة القيظ الأحر في السنة ومدتها 39 يوماً

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الخبير الفلكي د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن يكون اليوم السبت آخر مربعانية القيظ وغداً الأحد أول جمرة القيظ وتعتبر امتداداً للأيام الأحر في السنة ومدتها 39 يوماً.

وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”، “في هذه المرحلة تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء”.

وأضاف أنه بانتهاء هذه الفترة يبدأ الحر اللاهب ينكمش وسنحس ببداية تحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم القادم (أول سبتمبر)، بمشيئة الله.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارً إلى شديد الحرارة على منطقتي الرياض و الشرقية.

فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (نجران ، مكة المكرمة ، الليث ، جازان ) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

المزيد

جديد الأخبار