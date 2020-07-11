جامعة جازان تفتح باب القبول للطلاب والطالبات للعام الجديد

2020-07-11

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلنت جامعة جازان عن موعد فتح بوابة القبول للطلبة والطالبات السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكتروني ابتداءً من بعد غدٍ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي أن فترة استقبال الطلبات ستستمر لمدة ٦ أيام، حيث ستغلق بوابة القبول الإلكتروني يوم السبت المقبل، فيما ستعلن نتائج الترشيح المبدئي يوم الثلاثاء 30 من شهر ذي القعدة الحالي.

Advertisements

آخر موعد لتأكيد خيارات الترشيح

وبين فقيهي، في بيان، أن آخر موعد لتأكيد خيارات الترشيح هو يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة القادم، وسيكون الإعلان النهائي للقبول يوم السبت ٤ ذي الحجة، فيما سيتاح تعديل القبول إلكترونيا على المقاعد الشاغرة خلال الفترة من 5 وحتى 7 من شهر ذي الحجة، مشددا على أهمية الدقة في ترتيب الرغبات بحسب أولويات الطالب في القبول.

آلية قبول الطلاب والطالبات

وأشـار إلى أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءاً من إدخال الطالب للبيانات، وحتى فرز الأسماء تنافسياً بناء على النسبة المؤهلة للتخصصات العلمية والنسبة الموزونة للتخصصات النظرية وصولا لإعلان النتائج.

وأوضح أن نظام القبول في الجامعة لا يتطلب تقديم أي مستندات، وسيتم سحب البيانات الخاصة بالطلبة ‏عبر برنامج التعاملات الإلكترونية “يسر”.

المزيد

جديد الأخبار