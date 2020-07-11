شرطة الجوف تضبط المسيء للمرأة وتحيله لدار الملاحظة

2020-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الجوف، من إلقاء القبض على الشاب المسيء للمرأة السعودية، والذي تسبب في حالة من الجدل والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و حسب مقطع فيديو نشره سناب الداخلية : إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحد الأشخاص بالإساءة والتهديد للفتيات؛ تمكنت شرطة الجوف من ضبطه وتبين أنه حدث يبلغ من العمر 15 عاماً.

وتمت إحالة الشاب لدار الملاحظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفقاً للنظام.

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غضب عبر مواقع التواصل

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بالقبض على أحد مشاهير سناب شات يعرف باسم “مصعب” وذلك بعد أن ظهر في مقطع فيديو يهين فيه المرأة السعودية.

وظهر الشاب مصعب في مقطع فيديو متداول على تطبيق سناب شات وهو يسخر من المرأة السعودية بشكل أغضب الكثيرين، حيث طلب من المرأة في الفيديو إعداد الشاي بطريقة ساخرة، كما ظهر وهو يتقدم للزواج كأنه يشتري جارية.

وأثار مقطع الفيديو الذي نشره مصعب غضب الكثيرين وطالبوا الجهات المختصة بضرورة القبض عليه حيث دشنوا وسماً باسم “نطالب بالقبض على صعب”.

النيابة العامة بالمرصاد

الجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد ألقت منذ فترة القبض على شخص قام بالإساءة إلى المرأة السعودية في واقعة مشابهة لواقعة مصعب، بعد أن روّج فيديو على منصات التواصل وصف فيه المرأة بعبارات تتنافى مع القيم والآداب العامة.

وأكدت النيابة وقتها أنها تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة المكفولة نظامًا، ومن ذلك النيل من كرامتها وحريتها المشروعة أيًا كانت ذرائع ذلك الفعل، وتتخذ إزاء ذلك كل ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.

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