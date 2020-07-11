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عاودت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في فلسطين ارتفاعها مع تسجيل 463 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 396 حالة أمس الجمعة و262 حالة الخميس.
وحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأحد، فإن 328 من الإصابات الجديدة رصدت في محافظة الخليل، التي تبقى أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد.
بذلك وبحسب "روسيا اليوم" ارتفعت حصيلة الحالات النشطة إلى 5827، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32 مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين في محافظتي الخليل وبيت لحم.
وتماثل 119 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع المتعافين إلى 829.فيروس كورونا الجديد
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 02:44 PM
بينها 328 في الخليل وحدها لتبقى أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد463 حالة أمس.. أعداد مصابي كورونا تعاود الارتفاع في فلسطين
عاودت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في فلسطين ارتفاعها مع تسجيل 463 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 396 حالة أمس الجمعة و262 حالة الخميس.
وحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأحد، فإن 328 من الإصابات الجديدة رصدت في محافظة الخليل، التي تبقى أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد.
بذلك وبحسب "روسيا اليوم" ارتفعت حصيلة الحالات النشطة إلى 5827، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32 مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين في محافظتي الخليل وبيت لحم.
وتماثل 119 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع المتعافين إلى 829.
، 463 حالة أمس.. أعداد مصابي كورونا تعاود الارتفاع في فلسطين ،
المصدر : الخليج 365
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