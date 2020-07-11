، جامعة جازان تفتح باب القبول للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1442هـ ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت للدقّة في ترتيب الرغبات.. وبوابة القبول الإلكتروني تغلق السبت القادم

أعلنت جامعة جازان عن موعد فتح بوابة القبول للطلبة والطالبات السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكتروني ابتداءً من بعد غدٍ.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي: فترة استقبال الطلبات ستستمر لمدة ستة أيام؛ حيث ستغلق بوابة القبول الإلكتروني يوم السبت القادم، فيما ستعلن نتائج الترشيح المبدئي يوم الثلاثاء 30 من شهر ذي القعدة الحالي.

وأضاف: آخر موعد لتأكيد خيارات الترشيح هو يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة القادم، وسيكون الإعلان النهائي للقبول يوم السبت ٤ ذي الحجة، فيما سيُتاح تعديل القبول إلكترونيًّا على المقاعد الشاغرة خلال الفترة من 5 وحتى 7 من شهر ذي الحجة، ونشدّد على أهمية الدقة في ترتيب الرغبات بحسب أولويات الطالب في القبول.

وأشار "فقيهي" إلى أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءًا من إدخال الطالب للبيانات وحتى فرز الأسماء تنافسيًّا بناء على النسبة المؤهّلة للتخصّصات العلمية والنسبة الموزونة للتخصصات النظرية وصولًا لإعلان النتائج، وأن نظام القبول في الجامعة لا يتطلّب تقديم أي مستندات.



واختتم بالقول: سيتم سحب البيانات الخاصة بالطلبة ‏عبر برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر".