شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تمكن من لا يمتلك حساب بأبشر من التسجيل في «توكلنا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أتاح تطبيق «توكلنا» لمن لا يمتلك حساب في أبشر إمكانية التسجيل به من خلال اتباع الخطوات التالية: أتاح تطبيق «توكلنا» لمن لا يمتلك حساب في أبشر إمكانية التسجيل به من خلال اتباع الخطوات التالية: 1-تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في «أبشر» من خلال خدمة باسم تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا 2-التسجيل في توكلنا جاء ذلك ردًا على استفسار طرحته إحدى متابعات التطبيق على موقع تويتر، والتى تسائلت عن طريقة الاستعلام عن الاختبار التحصيلي من خلال التطبيق لمن لا يمتلك حساب في أبشر

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