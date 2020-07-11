شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى": إنهاء الولاية المالية على القاصر بسن 18 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حسمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى موقفها من الولاية المالية على القاصر.

ووافقت اللجنة على أن تنتهي الولاية المالية على القاصر عندما يبلغ سن 18 عاما، مع إتاحة استمرارها عند وجود مقتضٍ لذلك، وذلك بناءً على طلب من الوالي.

ووفقا لصحيفة "سبق"، فأن الهدف من الموافقة هو الحد من حالات العنف الأسري، ومنع وقوع القاصرين كضحايا الاستغلال من قبل ذويهم، فيما يتوقع مناقشة ما يتعلق بالولاية داخل المجلس خلال الأسبوع الجاري.