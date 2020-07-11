شكرا لمتابعة خبر عن كيفية تصحيح رخصة النشاط التجاري دون إلغائها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم السبت، كيفية تصحيح نشاط الرخصة التجارية دون الحاجة إلى إلغائها، وذلك عبر منصة «بلدي».

وقالت الوزارة، أن ذلك يتم من خلال: الدخول إلى منصة بلدي عبر الرابط التالي: http://https//balady.gov.sa/؛ ثم اختيار خدمات الرخص التجارية، واختيار خدمة تعديل رخصة.

ويظهر بعد ذلك خيار تصحيح النشاط، بجانب نشاط الرخصة؛ وحساب الرسوم؛ ثم إدخال سبب تصحيح النشاط، وأخيرًا اختيار النشاط الجديد.