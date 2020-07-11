شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» توضح حالة يتم فيها إعطاء رخصة قيادة المركبة دون اختبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن الحالة التي يتم فيها إعطاء رخصة قيادة المركبة دون اختبار، وذلك حصرا على من يملك تصريحاً بالقيادة لبلوغه 17 عاما، ولكن في حالة محددة.

واشترطت إدارة المرور، لإتمام ذلك أن تتم مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح، وإتمامه 18 عاما؛ وذلك لكونه حقق الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة.

ويأتي ذلك وفقا لما تنص عليه المادة (39) الفقرة (4) من نظام المرور؛ فيما ينص نظام المرور على أنه يتم فرض غرامة تراوح بين 1000 - 2000 ريال في حالة قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، وفرض غرامة ما بين 150 - 300 ريال في حالة عدم حمل رخصة القيادة.