بالصور.. استمرار أعمال تطوير باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تستمر أعمال تطوير باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام، والذي يعد من أبرز مشاريع توسعة الحرم المكي؛ حيث تم كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهة الباب في حلته الجديدة.
ومن جانبه، أوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة المهندس أنس صيرفي، أن الباب يرتبط مباشرة بالكعبة المشرفة من الجهة الجنوبية، لافتًا إلى أنه تم تحريكه للخارج عن موقعه القديم بنحو 50 متراً، بحسب موقع "العربية. نت".
وأشار "صيرفي" إلى أنه استخدم في أعمال تشييده أحدث التقنيات والتصاميم؛ بينما البوابة في حلتها الجديدة يرتفع طولها 51 متراً، والأقواس نحو 20 متراً، كما تبلغ ارتفاع المنارة الواحدة فيها 137 متراً.
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