شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك": 5 مواد تتطلب إقرار المسافرين وإتاحة النموذج إلكترونياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الهيئة العامة للجمارك توفر نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين عبر الإنترنت ، وذلك تيسيراً على المسافرين . أكدت الهيئة العامة للجمارك توفر نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين عبر الإنترنت ، وذلك تيسيراً على المسافرين . وأبانت "الجمارك " ان المواد التالية تتطلب تعبئة الإقرار : 1- المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة . 2- المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر . Advertisements 3- السلع الخاضعة للضريبة الإنتقائية . 4- السلع والمواد المحظورة والمقيدة . 5- البضائع بكميات تجارية . وأشارت "الجمارك " ان هذا الإجراء إلزامياً على كل المسافرين من وإلى المملكة وذلك لحماية اموالهم او توجيه تهمة غسيل الأموال او التهرب من دفع الرسوم .

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