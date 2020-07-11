شكرا لمتابعة خبر عن وفاة ثاني طبيب إثر إصابته بكورونا في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): شهد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف وفاة طبيب إستشاري عظام إثر إصابته بفيروس شهد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف وفاة طبيب إستشاري عظام إثر إصابته بفيروس كورونا وكشف المتحدث الإعلامي لـ"صحة الطائف " عبد الهادي الربيعي ان الطبيب –يرحمه الله – كان في العناية المركزة الأسبوع الماضي حتى وافته المنية ، وفقاً لـ " سبق " . الجدير بالذكر ان هذه الحالة الثانية للوفيات بين الأطباء منذ بداية الوباء .

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