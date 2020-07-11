شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الزعاق»: غدًا أول جمرة القيظ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم السبت آخر مربعانية القيظ، وغدًا أول جمرة القيظ.
وأوضح خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: "اليوم آخر مربعانية القيظ وغداً الأحد: أول جمرة القيظ وتعتبر أمتداداً للأيام الأحر في السنة " .
وأضاف " الزعاق"، أن: " مدتها 39 يوماً وفيها تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء .
وبانتهائها يبدأ الحر اللاهب ينكمش، وسنحس ببداية تحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم القادم (أول سبتمبر) " .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. «الزعاق»: غدًا أول جمرة القيظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.