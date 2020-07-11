شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «‏الزعاق»: غدًا أول جمرة القيظ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم السبت آخر مربعانية القيظ، وغدًا أول جمرة القيظ.

وأوضح خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: "ا‏ليوم آخر مربعانية القيظ وغداً الأحد: أول جمرة القيظ وتعتبر أمتداداً للأيام الأحر في السنة " .

وأضاف " الزعاق"، أن: " مدتها 39 يوماً وفيها تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء .

وبانتهائها يبدأ الحر اللاهب ينكمش، وسنحس ببداية تحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم القادم (أول سبتمبر) " .