شكرا لمتابعة خبر عن ترقب إعلان نتائج الاختبار التحصيلي اليوم و «توكلنا» يوضح دوره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة التقويم والتدريب، أنها ستعلن مساء اليوم السبت، عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441 هـ 2020 م.

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق توكلنا بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي السياق نفسه، ذكر تطبيق توكلنا دوره في الأمر من خلال إجابته على استفسار إحدى المغردات؛ حيث قال: " ‏‎‎‎أختي الكريمة نتائج الاختبارات التي تظهر بتطبيق "توكلنا" هي القدرات العامة والتحصيل الدراسي والقدرات للجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية وتحديد مستوى اللغة الإنجليزية وكفايات المعلمين والقدرة المعرفية والمهندسين" .